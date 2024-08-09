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T.C. İstanbul Anadolu 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 07:04
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 07:04

T.C. İstanbul Anadolu 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1112 Esas Konu : Gaiplik İlanı İ L A N

SERKAN YILMAZ ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İLHAN YILMAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/07/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 75301001940

ADI SOYADI : İLHAN YILMAZ

BABA ADI : TORUN

ANA ADI : KONYA

DOĞUM TARİHİ : 06/06/1972

DOĞUM YERİ : ARDAHAN

İKAMETGAH ADRESİ : Beşiktaş Küme Evleri No:39 BeşiktaşArdahan Merkez/ ARDAHAN

Basın No: ILN02074071

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