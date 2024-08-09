T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/559 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mustafa Gürlük aleyhinde dava konusu Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2578 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 213.30 m² lik kısmı, 2024/561 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ahmet Çini mirasçıları aleyhinde dava konusu Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2571 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 17.64 m² lik kısmı mülkiyet, 1.323,19m² lik kısmı,2024/563 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Nigar Koç aleyhinde dava konusu Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2560 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 299.03m² lik kısmı,

2024/565 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Şaban Zeren aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 845 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 331,70 m² lik kısmı,

2024/567 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Mevlüt Evginer, Ahmet Evginer aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 843 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 600 m² lik kısmı mülkiyet, 577.000 m² lik kısmı,

2024/569 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Zeyni Baş aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2443 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 1.327,46 m² lik kısmı,

2024/571 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Zeki Olgun,Saliha Olgun aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 750 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 561.33 m² lik kısmı,

2024/573 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Özcan Solak aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 680 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 1.060,78 m² lik kısmı,

2024/575 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Şaban Zeren aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 685 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 644.53 m² lik kısmı,

2024/575 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Şaban Zeren aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 685 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 644.53 m² lik kısmı,

2024/577 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mustafa Solak aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 687 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 625.20 m² lik kısmı,

2024/579 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayşe Kanyılmaz, İnci Tunçkol aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 699 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 283.29 m² lik kısmı,

2024/581 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Zale Yalın aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2559 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 5.76 m² lik kısmı mülkiyet, 647.24 m² lik kısmı,

2024/583 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı İsmail Zeren aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 848 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 999.76 m² lik kısmı,

2024/585 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Selvet Tunçkol, Hacı Ali Tunçkol, Mesut Tunçkol, Mukaddes Tunçkol aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 700 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 293.37m² lik kısmı,

2024/587 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Mehmet Özel, Gökhan Hanlı, Hakan Hanlı, Gökçen Gürlük, Zeynep Eşme aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2452 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 5.76 m² lik kısmı mülkiyet, 1.192,78m² lik kısmı,

2024/589 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Orhan Kırkız aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2454 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 18.49 m² lik kısmı mülkiyet, 465.11 m² lik kısmı,

2024/591 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Nigar Koç aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2482 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 5.76 m² lik kısmı mülkiyet, 714.23 m² lik kısmı,

2024/593 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar İfakat Köse, Ahmet Köse, Hamdi Erdal Köse, Süreyya Yıldız ve Ferah Köse aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2544 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 11.52 m² lik kısmı mülkiyet, 2.553,12 m² lik kısmı,

2024/595 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ayten Ay aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2549 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 361.27 m² lik kısmı,

2024/597 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Mustafa Dede, Aydın Koç aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2551 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet,1.493,42 m² lik kısmı,

2024/599 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar İbrahim Özer, Fehmi Özer, Recep Özer, Cengiz Özer, Tuncay Özer, Hacer Yıldız, OSman Özer aleyhinde dava konusu Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 832 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 162.25 m² lik kısmı,

2024/601 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Özen Karadayı aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2557 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 789.97 m² lik kısmı,

2024/603 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Nezile Demirci aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 1165 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 339.82 m² lik kısmı,

2024/605 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayser Kunt, Hayriye Yılmaz aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 459 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 299.63 m² lik kısmı,

2024/607 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mehmet Altıner aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2389 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 140.37 m² lik kısmı,

2024/609 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Talip Uğuz aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi/Köyü, 122 ada 84 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 4,44 m² lik kısmı mülkiyet, 37,10 m² lik kısmı,

2024/611 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Nariye Korkmaz aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi/Köyü, 122 ada 80 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 230,80 m² lik kısmı,

2024/613 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Bilal Baş aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi/Köyü, 122 ada 76 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 87,11 m² lik kısmı,

2024/615 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hamza Yavaş aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 2603 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan40.19 m² lik kısmı mülkiyet, 1.657,82 m² lik kısmı,

2024/617 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Meral Gündüz, Salim Alış, Birol Gürlük aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 895 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 10.53 m² lik kısmı mülkiyet, 2.231,65 m² lik kısmı,

2024/619 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Sebati Demirci aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gözpınarı Mahallesi/Köyü, 0 ada 856 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 14.43 m² lik kısmı mülkiyet, 1.448,58 m² lik kısmı,

2024/621 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Özcan Solak aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 757 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 861.20 m² lik kısmı,

2024/623 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Emine Çiftçi, Münevver Kaplan, Pakize Kara, Nigar Bıyıklı, Kadriye Akkoyun, Fatih Çiftçi ve Bahriye Çiftçi aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 792 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH '' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet,1.294,95 m² lik kısmı,

2024/625 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hasan Ay aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 800 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 819.25m² lik kısmı,

2024/627 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Keziban Gürbal aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 797 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 0 m² lik kısmı mülkiyet, 533.94 m² lik kısmı,

2024/629 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Celil Ünsal aleyhinde dava konusu

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi/Köyü, 0 ada 842 parsel "YEŞİLKÖY ADM - YENİ GÖZPINARI DM ENH'' güzergahında bulunan 10.81 m² lik kısmı mülkiyet, 52.36m² lik kısmı,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için

davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02071817

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