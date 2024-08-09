Örnek No:55*

T.C. OF (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasında taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 Nolu Taşınmaz Özellikleri: Trabzon İli Of İlçesi Serince Mahallesi 106 Ada 1 Parsel sayılı satışa konu taşınmaz Çay Bahçesi ve Ağaçlık vasfı ile tapuda kayıtlı olup, Trabzon İline 57-58 km, Of ilçesine 7-8 km, mesafededir. Deniz seviyesinden 240-250 metre yükseklikte olup, parsel hisseli arazidir. Üzerinde tarım yapılmakta olup, bir kısmı iyi yetişmiş Çay Bahçesi, bir kısmı ağaçlık vasfındadır. Taşınmaza Araba yolu ile gidilmekte olup, hali hazırda İmar uygulaması yapılmadığından kadastro parselidir.Zeminin topoğrafik yapısı %25-30 eğimli olup sağlam olup, yapılaşma için uygundur.

Yüzölçümü : 3.318,37 m² İmar Durumu:Yok Kıymeti : 829.592,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:39

2 Nolu Taşınmaz Özellikleri: Trabzon İli Of İlçesi Serince Mahallesi 107 Ada 24 Parsel sayılı satışa konu taşınmaz '1 Katlı Ahşap ev ve Çay Bahçesi' vasfı ile tapuda kayıtlı olup, Trabzon İline 56-57 km,Of ilçesine 6-7 km, mesafededir. Deniz seviyesinden 290-320 metre yükseklikte olup, parsel hisseli arazidir. Üzerinde tarım yapılmakta olup, iyi yetişmiş Çay Bahçesi vasfındadır. Taşınmaza araba yolu ile gidilmekte olup, hali hazırda İmar uygulaması yapılmadığından kadastro parselidir. Zeminin topoğrafik yapısı %35-40 eğimli olup sağlam olup, yapılaşma için uygundur. Taşınmaz üzerinde fen bilirkişi raporunda A harfi ile belirtilen kısmi bodrum + zemin kattan oluşan yığma inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum katı depo zemin kat konut olarak kullanılmaktadır. Yine aynı taşınmaz üzerinde fen bilirkişi raporunda B harfi ile belirtiği zemin kattan oluşan betonarme inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Yapı konut olarak kullanılmaktadır. A harfli yapının dış cephe sıvası ve boyası yapılmamış olup çatısı mevcuttur. B harfli yapının dış cephe sıvası ve boyası yapılmamış olup çatısı da yapılmamıştır.

Yüzölçümü : 9.763,32 m²İmar Durumu:Yok Kıymeti: 4.808.794,50 TLKDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:54

Basın No: ILN02074571

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