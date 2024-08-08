T.C. İstanbul Anadolu 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1112 Esas Konu : Gaiplik İlanı İ L A N
SERKAN YILMAZ ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İLHAN YILMAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/07/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 75301001940
ADI SOYADI : İLHAN YILMAZ
BABA ADI : TORUN
ANA ADI : KONYA
DOĞUM TARİHİ : 06/06/1972
DOĞUM YERİ : ARDAHAN
İKAMETGAH ADRESİ : Beşiktaş Küme Evleri No:39 BeşiktaşArdahan Merkez/ ARDAHAN
Basın No: ILN02074071
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