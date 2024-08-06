EDİRNE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazlar

Sıra No TAŞINMAZ NO MAHALLE/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 22010104398 100. Yıl Mahallesi 3807 1 1.003,31 Arsa 1/1000 ölçekli imar planında E:0,60 2 kat konut alanında ve kısmen yolda kalmaktadır. Tam 4.020.000,00 1.206.000,00 21.08.2024 09:50

2 22010105755 Yancıkçışahin Mahallesi 652 28 258,26 Kargir Apartman Şehir imar planı içinde kısmen yolda, kısmen de bitişik nizam 5 katlı konut alanında kalmaktadır. Tam 9.197.200,00 2.759.160,00 21.08.2024 11:10

3 22010109078 Demirhanlı Köyü 153 1 5.887,20 Arsa İmarsız Tam 7.080.000,00 2.124.000,00 21.08.2024 11:30

Satışı Yapılacak Taşınırlar

SıraNo MARKASI CİNSİ TİPİ MODELİ PLAKASI DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

4 MERCEDES OTOMOBİL S400 4MATIC 2020 COID 1986 Tamirle kullanılabilir 22 OTOPARK 8.000.000,00 2.400.000,00 21.08.2024 15:10

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların ve taşınırların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63 22030-EDİRNE adresindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürülüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, Nüfus Cüzdanı suretini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5-Taşınır malların satış bedeli üzerinden alınması gereken vergi ve harçlar alıcısına aittir.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır

7- Yabancı plakalı taşıtların Tahmini Bedeline ÖTV, KDV ve Gümrük Vergisi dahil diğer vergiler hariçtir.

8- Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon-TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5, 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için %0.25 oranında ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döner sermaye ücreti alınacaktır.

9- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.