T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/317 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar Bilge KARABAŞ, Dudu BAŞCAN, Erdal TOPAL, Gülten SARIKAYA, Rabia SARIKAYA, Radife ORMAN, Rahmi SARIKAYA, Ramazan KARAKAYA, Süleyman SARIKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir ili, Beydağ ilçesi, Sarıkaya Mah. Arkaltı mevkii, 377 parsel sayılı 22.688,42 m²lik taşınmazın 69,06 m²lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.10/07/2024

Basın No: ILN02071781

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