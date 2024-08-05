T.C.

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2022/385

Karar No : 2024/1220

ADANA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Vakıf Arslan ACUNSAL'a ait vasiyetname davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Murisin mirasçılarından Sera Amber ALPTEKİN'e (TC No:35818716942) çıkarılan tebligatın yapılamaması ve tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasının yapılan yargılaması sonunda; Adana ili Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mah/Köy Cilt:60 Hane:203'de nüfusa kayıtlı Mustafa Vasfi ve Emine Müfide'den olma 25/01/1928 doğumlu, 15892232620 TC kimlik nolu, Vakıf Arslan ACUNSAL'ın Adana 11.Noterliğinde 08/12/2014 tarihinde düzenlediği 34778 yevmiye sayılı vasiyetnamenin ve Adana 11.Noterliğinde 28/11/2017 tarih ve 34043 yevmiye sayılı vasiyetnameden rücu evrakının açılmış sayılmasına, harç alınmasına yer olmadığına, yapılan giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına karar verilmekle iş bu karar mirasçı Sera Amber ALPTEKİN'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02071625

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