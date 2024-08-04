T.C.ÇORUM İCRA DAİRESİ 2023/492 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/492 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Kuruçay Köyü, Taşkestik Mevki, 141 ada 3 Nolu Parselde Kayıtlı, 5.250,00 m² Alanında Tarla açık artırma ile satılacaktır.

Adresi : Çorum İli, Merkez İlçesi, Kuruçay Köyü 141 Ada 3 Parsel Çorum Merkez

Yüzölçümü : 5.250,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.763.340,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:15

01/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02071453

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