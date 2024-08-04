T.C.

REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2014/469 Esas

KARAR NO : 2023/88

C.SAV.ESAS NO : 2014/1047

SANIK : MASUM RAHMAN, TAKLIS ve SHAMS oğlu, 1982 BANGLADEŞ doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 27/06/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 11/04/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Masum RAHMAN hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 Hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 01.08.2024

Basın No: ILN02071480

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