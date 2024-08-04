T.C.

KOZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

GAİPLİKİ L A NI

Sayı : 2021/1249 Esas

Konu : İlan yapılması hk. Adana İli, Feke İlçesi, Yaylapınarı Mahallesi, cilt no:38, hane no:48'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine'den olma Kozan-01/01/1974 D.lu.17407130520 TC. Kimlik numaralı AYŞE URUŞ'un 50 yıldan bu yana ortaya çıkmaması ve resmi bir kayda konu vukuatlarına da ulaşılamadığından gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;

Gaip hakkında malumatları olan kimselerin" ALTI AY " müddet içerisinde Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/1249 esas sayılı dosyasına malumat vermeleri ve gaip adayınında hayatta ise onunda sağlık durumununu ve adresinin mahkememize bildirilmesi ilan olunur. 25/07/2024

Basın No: ILN02071612

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