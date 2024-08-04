T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/138 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adana İli Karaisalı İlçesi Gildirli Mah.

PARSEL NO : 115 ada 6 parsel

VASFI : Tarla

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Türkiye Elektirik Dağıtım A.Ş. tarafından 8A3285 Gildirli DM - KızıldağEnerji Nakil Hattı güzergahına rastlayan 115 Ada 6 parsel sayılıtaşınmazın mülkiyet ve irtifak hakkı bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tesciline,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/138 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.30/07/2024

Basın No: ILN02071617

#ilan.gov.tr