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T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

18. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/733 Esas

KARAR NO : 2024/1362

Davacı müteveffa Zekai Ayık, mirasçılar Cemal Recai Ayık, Ferahi Kaya, Hasan Çağatay Ayık, İsmet Ayık, Muhammed Boğatay Ayık, Nimet Ayık, ilişkili kişi Gülsev Üye Kara, ilişkili kişi Neşenur Ayık ile davalı Emir Kara arasında görülen "Evlat edinme" davası nedeniyle, Dairemizce Manisa 1. Aile Mahkemesi'nin 2019/296 Esas 2020/106 Karar sayılı ilamının istinaf incelemesi sonucunda;

1-6Davacı mirasçısı Neşe Nur Ayık ve davalının istinaf başvurularının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince AYRI AYRI ESASTAN REDDİNE,

2-a-)Yatırılan 148,60'şar TL.istinaf başvuru harçları ile 54,40'arTL.istinaf peşin karar harçlarının hazineye gelir kaydına,

b-)Eksik 373,20'şer TL.istinaf karar harçlarının davacı mirasçısı Neşe Nur Ayık ve davalıdan ayrı ayrı tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK'nun 361/1 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere 05.06.2024 tarihinde verilen karar ve bu karara karşı 03.07.2024 tarihli dilekçesi ile davacı mirasçı Neşenur Ayık vekili Av. Abdulvahit Kaya tarafından verilen temyiz dilekçesi 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31 maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davacı mirasçı NİMET AYIK'a tebliğ edilmiş sayılacağı, davacı mirasçı NİMET AYIK'ın bu tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı temyiz yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.19.07.2024

Basın No: ILN02071436

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