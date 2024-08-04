T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/394 Esas 30/07/2024 Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında yapılan yargılama gereğince; Davacı kurumun mahkememize açmış olduğu dava dilekçesinde; Iğdır İli Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mah. 111 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 534,45 m² kısım üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti ile mahkemece belirlenecek hak sahiblerine peşin ödenmesi kaydıya tüm takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılması suretiyle tüm takyidatlardan ari olarak idareleri adına tescilini, yol alarak terkini talep edildiği, mahkememizce bilirkişiler eşliğinde 29/01/2024 tarihinde keşif icra edilmiştir. Bilirkişi heyetinin mahkememize sunmuş oldukları raporda özetle; kamulaştırılan 593,83 m² alaniçin toplamda 261.380,21 TL tespit edildiği, butespit edilen miktarın taşınmaz maliklerinde Selçuk Argın için 130.690,11 TL, Cumhuriyet Doğru için 26.138,02 TL,Fatma Ballıiçin 26.138,02 TL, Hacer Toktamışlı için 26.138,02 TL, Hanım Bağcı için 26.138,02 TL, Karayolları Genel Müdürlüğü için 26.138,02 TL olarak tespit edilmiştir. Davalılar; KADİR BALLI (Oruç ve Bahar'dan olma 12/10/1990 Karakoyunlu doğumlu, TCNO:156******08)ve UNUT BALLI (Oruç ve Fatma'dan olma 01/07/1971 Iğdır doğumlu, TNCO:157******08)'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamadığından bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup davalılar; Kadir Ballı ve Unut Ballı'ya bilirkişi raporunun ve dava dilekçesinin tebliği ile HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02071404

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