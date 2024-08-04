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ÇARŞAMBA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/35 Esas

KARAR NO : 2023/492

Davacılar EROL TAŞYÜREK, FERDİ TAŞYÜREK, HANİFE TAŞYÜREK, KEMAL TAŞYÜREK, KERİM TAŞYÜREK, SEMA YALÇINKAYA, TÜRCAN TAŞYÜREK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Kızılot Mahallesi, 105 ada, 104 parsel sayılı taşınmazın tamamının 240 pay kabul edilerek boş arazi ve fındıklık olan kısımlarının İPTALİ ile, davacı Erol adına 49 payın davacı Kemal adına 49 payın, davacı Kerim adına 44 payın, davacı Türcan adına 10 payın TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Hüküm tarihi itibariyle alınması gereken 269,85 TL başvuru harcı ve 2.785,56 TL peşin harç olmak üzere toplam 3.055,41 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye İrat KAYDINA,

3-Dosyanın Adli yardım kapsamında bulunması nedeniyle sarf edilen, Mahkeme yasal yolluğu 571,90TL, bilirkişi ücretleri 2.450,00TL, Keşif Araç Ücreti 330,00TL ve tebligat-posta, basın ilan kurumu ücreti 3.865,68 TL ve diğer tebliğ masrafları olmak üzere 9.220,53TL'den davacı tarafından karşılanan 48,55TLnin mahsubu ile bakiye olmak üzere toplam 9.171,98‬TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye İrat KAYDINA,

4-Davacı tarafından karşılanan 48,55 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

5-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ye göre hesaplanan 9.200,00 TL maktu (nispi vekalet ücretinin maktu vekalet ücretinin altında kalması sebebiyle) vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı yanca yatırılan gider avansından arta kalan kısmın HMK 333 ve HMKGAT 5/1 uyarınca karar kesinleştiğinde Yazı İşleri Müdürlüğü'nce re'sen ilgilisine İADESİNE,

Dair, Davacı Türcan , davacı Erol , davacılar vekili, davalı Havva ve davalı Safiye'nin yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize sunulacak yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle hükmün İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 29/07/2024

Basın No: ILN02071528

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