İLAN
BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/448 Esas
KARAR NO : 2021/427
Davacılar ARİF DÜZENLİ, ŞULE GÜNDÜZ, TENZİLE DÜZENLİ, YUSUF DÜZENLİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
1-Açılan davanın USULDEN REDDİNE,
Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta için Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 24/09/2021
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024
Basın No: ILN02071663
#ilan.gov.tr