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BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/448 Esas

KARAR NO : 2021/427

Davacılar ARİF DÜZENLİ, ŞULE GÜNDÜZ, TENZİLE DÜZENLİ, YUSUF DÜZENLİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Açılan davanın USULDEN REDDİNE,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta için Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 24/09/2021

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

Basın No: ILN02071663

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