PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 00:06 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 00:08
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 00:08

BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESASNO:2024/168-169-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189- 190- 191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-212-214-215-217-219-221

Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 12/07/2024

Esas Numarası Balıkesir İli Bandırma İlçesi

Köy/Mahalle

 Ada/ Parsel Cinsi Malik
2024/168 Akçapınar Mahallesi 232/3 Tarla Elfide ALTI
2024/169 Akçapınar

Mahallesi

 203/8 Tarla Ahmet GENÇ Tamer ENGÜDAR

Emel ÖZGÖR

Soner ENGÜDAR
2024/172 Akçapınar

Mahallesi

 208/4 Tarla Ürfet ÜNAL
2024/173 Akçapınar

Mahallesi

 208/2 Tarla Bedirhan ÖZBEK
2024/174 Akçapınar

Mahallesi

 210/18 Tarla Melih ÜNAL
2024/175 Akçapınar

Mahallesi

 210/17 Tarla Işıl ŞENYÜZ
2024/176 Akçapınar

Mahallesi

 210/20 Tarla Nurten TURHAN Zülbiye ÜNAL Gülten ÜNAL Ayten ÖZAKBAŞ Kıymet SAKAROĞULLARI

Fatma AKSU Mehmet TURHAN
2024/177 Ömerli Mahallesi 139/5 Tarla Yusuf KANDEMİR Kandemir Çelik Otomativ Nakliyat Tic. Ve San. Ltdi Şti.
2024/178 Ömerli Mahallesi 145/2 Tarla Fatma ARISOY Asil Depoculuk Ve Lojistik Anonim Şirketi

2024/179 Ömerli Mahallesi 145/6 Tarla Cemile ŞEREN Semra GENÇOĞLU

Seyfi ŞEREN Şevki ŞEREN
2024/180 Kayacık Mahallesi 2591/114 Tarla Nefise KOCABIYIK Bekir ÖZCAN Hatice KURAL

Fatma BAŞ Halil ÖZCAN Hasan ÖZCAN

Kamile ÇAKAL Hati SABAN İsmail ÇALIK
2024/181 Kayacık Mahallesi 2591/108 Tarla Birsen BAYSAL

Tunçay BAYSAL

Bahri BAYSAL

Bülent BAYSAL

İnciser EDİŞ
2024/182 Kayacık Mahallesi 2591/106 Tarla Asiye CANDEMİR

Fusün ARSLAN

Aysun CANDEMİRElif UĞUZ Figen AKÇAY
2024/183 Kayacık Mahallesi 2591 Ada 282-283-284 Tarla Nusret İPEK

Emre UYAR

Kıymet ATAK

Hasan UYAR

Münire KARA
2024/184 Kayacık Mahallesi 2591/58 Tarla Feyza SEVEN

İdil HAMARAT L

Bertan HAMARATSevim İmran HAMARAT

YücelHAMARAT

İzzet HAMARAT

Beyza GÜNCÜ
2024/185 Kayacık Mahallesi 2591 Ada 285-286-287 Tarla Muktedir BALCIK

Halil İbrahim ÖZTÜRK Sevim İmran HAMARAT

Yücel HAMARAT

İzzet HAMARAT Beyza GÜNCÜ Mümine PANÇ
2024/186 Kayacık Mahallesi 2591/64 Tarla Atiye DEMİREL Şaban DEMİREL Aytaç DEMİREL Mustafa TÜTÜNCÜ
2024/187 Kayacık Mahallesi 2599/74 Tarla Sevim İmran HAMARAT Yücel HAMARAT

İzzet HAMARAT

Beyza GÜNCÜ
2024/188 Kayacık Mahallesi 2599/17 Tarla Halil İbrahim ÖZTÜRK

2024/189 Kayacık Mahallesi 2577/2 Tarla İlhan PARSEKER
2024/190 Kayacık Mahallesi 2568/23 Tarla Ümit ŞİMŞEK
2024/191 Kayacık Mahallesi 2568/27 Tarla Hüseyin KARGI
2024/192 Kayacık Mahallesi 2568/30 Tarla Hasan PALA Hüseyin PALA
2024/193 Kayacık Mahallesi 2568/26 Tarla Hasan PALA Hüseyin PALA
2024/194 Kayacık Mahallesi 2568/11 Tarla İffet Çiğdem EVİRGEN
2024/195 Kayacık Mahallesi 2569/15 Tarla Mümin DÖNER

Ali DÖNERFerhat DÖNER Ayşe DEMİRYüksel MEŞHUR

Hüseyin DİKBAŞ
2024/196 Kayacık Mahallesi 2569/17 Tarla Mümin DÖNER Ali DÖNERFerhat DÖNER Ayşe DEMİR Yüksel MEŞHUR Mürsel AZAR
2024/197 Kayacık Mahallesi 2518/2 Tarla Nenay ÖZBEK
2024/198 Kayacık Mahallesi 2517/29 Tarla İbrahim ÇALIM

2024/199 Kayacık Mahallesi 2517/2 Tarla Erden KOCABIYIK
2024/200 Kayacık Mahallesi 2517/22 Tarla Ayşe KURBANMerve SEVGİCAN

Meltem KURBAN Ömer KURBAN
2024/212 Kayacık Mahallesi 2517/6 Tarla Münir ATLI
2024/214 Dutlimanı Mahallesi 144/4 Tarla Fatma KAŞ
2024/215 Dutlimanı Mahallesi 144/13 Tarla Mahmut DURANOĞLU
2024/217 Dutlimanı

Mahallesi

 144/19 Tarla Yıldırım AKIN
2024/219 Dutlimanı Mahallesi 144/52 Tarla Suzan ARAT
2024/221 Dutlimanı Mahallesi 144/55 Tarla Türkan ŞEN

Basın No: ILN02071578

#ilan.gov.tr

SON DAKİKA