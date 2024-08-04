BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESASNO:2024/168-169-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189- 190- 191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-212-214-215-217-219-221
Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 12/07/2024
|Esas Numarası
|Balıkesir İli Bandırma İlçesi
Köy/Mahalle
|Ada/ Parsel
|Cinsi
|Malik
|2024/168
|Akçapınar Mahallesi
|232/3
|Tarla
|Elfide ALTI
|2024/169
|Akçapınar
Mahallesi
|203/8
|Tarla
|Ahmet GENÇ Tamer ENGÜDAR
Emel ÖZGÖR
Soner ENGÜDAR
|2024/172
|Akçapınar
Mahallesi
|208/4
|Tarla
|Ürfet ÜNAL
|2024/173
|Akçapınar
Mahallesi
|208/2
|Tarla
|Bedirhan ÖZBEK
|2024/174
|Akçapınar
Mahallesi
|210/18
|Tarla
|Melih ÜNAL
|2024/175
|Akçapınar
Mahallesi
|210/17
|Tarla
|Işıl ŞENYÜZ
|2024/176
|Akçapınar
Mahallesi
|210/20
|Tarla
|Nurten TURHAN Zülbiye ÜNAL Gülten ÜNAL Ayten ÖZAKBAŞ Kıymet SAKAROĞULLARI
Fatma AKSU Mehmet TURHAN
|2024/177
|Ömerli Mahallesi
|139/5
|Tarla
|Yusuf KANDEMİR Kandemir Çelik Otomativ Nakliyat Tic. Ve San. Ltdi Şti.
|2024/178
|Ömerli Mahallesi
|145/2
|Tarla
|Fatma ARISOY Asil Depoculuk Ve Lojistik Anonim Şirketi
|2024/179
|Ömerli Mahallesi
|145/6
|Tarla
|Cemile ŞEREN Semra GENÇOĞLU
Seyfi ŞEREN Şevki ŞEREN
|2024/180
|Kayacık Mahallesi
|2591/114
|Tarla
|Nefise KOCABIYIK Bekir ÖZCAN Hatice KURAL
Fatma BAŞ Halil ÖZCAN Hasan ÖZCAN
Kamile ÇAKAL Hati SABAN İsmail ÇALIK
|2024/181
|Kayacık Mahallesi
|2591/108
|Tarla
|Birsen BAYSAL
Tunçay BAYSAL
Bahri BAYSAL
Bülent BAYSAL
İnciser EDİŞ
|2024/182
|Kayacık Mahallesi
|2591/106
|Tarla
|Asiye CANDEMİR
Fusün ARSLAN
Aysun CANDEMİRElif UĞUZ Figen AKÇAY
|2024/183
|Kayacık Mahallesi
|2591 Ada 282-283-284
|Tarla
|Nusret İPEK
Emre UYAR
Kıymet ATAK
Hasan UYAR
Münire KARA
|2024/184
|Kayacık Mahallesi
|2591/58
|Tarla
|Feyza SEVEN
İdil HAMARAT L
Bertan HAMARATSevim İmran HAMARAT
YücelHAMARAT
İzzet HAMARAT
Beyza GÜNCÜ
|2024/185
|Kayacık Mahallesi
|2591 Ada 285-286-287
|Tarla
|Muktedir BALCIK
Halil İbrahim ÖZTÜRK Sevim İmran HAMARAT
Yücel HAMARAT
İzzet HAMARAT Beyza GÜNCÜ Mümine PANÇ
|2024/186
|Kayacık Mahallesi
|2591/64
|Tarla
|Atiye DEMİREL Şaban DEMİREL Aytaç DEMİREL Mustafa TÜTÜNCÜ
|2024/187
|Kayacık Mahallesi
|2599/74
|Tarla
|Sevim İmran HAMARAT Yücel HAMARAT
İzzet HAMARAT
Beyza GÜNCÜ
|2024/188
|Kayacık Mahallesi
|2599/17
|Tarla
|Halil İbrahim ÖZTÜRK
|2024/189
|Kayacık Mahallesi
|2577/2
|Tarla
|İlhan PARSEKER
|2024/190
|Kayacık Mahallesi
|2568/23
|Tarla
|Ümit ŞİMŞEK
|2024/191
|Kayacık Mahallesi
|2568/27
|Tarla
|Hüseyin KARGI
|2024/192
|Kayacık Mahallesi
|2568/30
|Tarla
|Hasan PALA Hüseyin PALA
|2024/193
|Kayacık Mahallesi
|2568/26
|Tarla
|Hasan PALA Hüseyin PALA
|2024/194
|Kayacık Mahallesi
|2568/11
|Tarla
|İffet Çiğdem EVİRGEN
|2024/195
|Kayacık Mahallesi
|2569/15
|Tarla
|Mümin DÖNER
Ali DÖNERFerhat DÖNER Ayşe DEMİRYüksel MEŞHUR
Hüseyin DİKBAŞ
|2024/196
|Kayacık Mahallesi
|2569/17
|Tarla
|Mümin DÖNER Ali DÖNERFerhat DÖNER Ayşe DEMİR Yüksel MEŞHUR Mürsel AZAR
|2024/197
|Kayacık Mahallesi
|2518/2
|Tarla
|Nenay ÖZBEK
|2024/198
|Kayacık Mahallesi
|2517/29
|Tarla
|İbrahim ÇALIM
|2024/199
|Kayacık Mahallesi
|2517/2
|Tarla
|Erden KOCABIYIK
|2024/200
|Kayacık Mahallesi
|2517/22
|Tarla
|Ayşe KURBANMerve SEVGİCAN
Meltem KURBAN Ömer KURBAN
|2024/212
|Kayacık Mahallesi
|2517/6
|Tarla
|Münir ATLI
|2024/214
|Dutlimanı Mahallesi
|144/4
|Tarla
|Fatma KAŞ
|2024/215
|Dutlimanı Mahallesi
|144/13
|Tarla
|Mahmut DURANOĞLU
|2024/217
|Dutlimanı
Mahallesi
|144/19
|Tarla
|Yıldırım AKIN
|2024/219
|Dutlimanı Mahallesi
|144/52
|Tarla
|Suzan ARAT
|2024/221
|Dutlimanı Mahallesi
|144/55
|Tarla
|Türkan ŞEN
Basın No: ILN02071578
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