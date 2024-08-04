Örnek No:54*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2023/4776 TLMT.

TAŞINIRIN SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

İstanbul Anadolu 17.İcra Dairesi'nin 2023/28677 esas sayılı dosyasından alınan talimat gereğince borçlu ORHAN IŞIK (T.C. 15.......88) adına kayıtlı aşağıda bilgileri yazılı araç yine aşağıda belirtilen gün ve saat aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (e-satis.uyap.gov.tr) satışa çıkarılmış olup, satış ilanının borçlu ORHAN IŞIK (T.C. 15.......88) 'a 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.Araç satış ilanının yukarıda belirtilen borçlu yönünden ilanen tebliği ile araç satışına ilişkin tüm detaylı bilgilere uyap e-satış portalı üzerinden 2023/4776 Talimat sayılı dosyası üzerinden ulaşılabileceği ile Tebligat Kanunun 31.maddesi uyarınca ilanın yapıldığı tarihten 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları satış ilanı tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 825.000,00 1 Taşıt 34 JB 5652 Plakalı, 2012 Model, BMW Marka, 116 İ Tipli,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 12:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 12:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 12:30

(İİK m.114/4) (T.K.29 ve devamı)

Basın No: ILN02071495

#ilan.gov.tr