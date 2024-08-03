T.C. ANKARA BATI2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Esas No : 2023/403

Karar No : 2024/283 Sanık : EMİNE DİLEK KARADENİZ, Hüseyin ve Fatma kızı,12/11/1982 D.lu, HATAY, ANTAKYA, Kuruyer Mah/Köy nüfusunda kayıtlı.Suç Tarihi : 28/10/2021

Karar Tarihi : 31/05/2024

Verilen Hüküm : Mahkumiyet (4 yıl hapis 2.500,00 TL Adli Para Cezası )

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaması halinde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02070923

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