T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/110 Esas

İ L A N M E T N İ/

Mahkememize ait 2022/110 Esas 2023/1636 Karar sayılı ve 14/12/2023 ilamı ile katılan sanık ERGÜL KAYA hakkında yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlal suçlarından HAGB kararı verildiği, katılan sanık GÜZEL GÜNDOĞDU hakkındayaralama suçundan BERAETİNE karar verildiği, katılan sanık ERGÜL KAYA'nın Türkiye'de tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından,

Katılan Sanık Güzel Gündoğdu hakkında kurulan beraet hükmüne yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği,

Katılan Sanık Ergül Kaya hakkında kurulun HAGB hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği itiraz dilekçesi ile kullanılabileceği itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

Basın No: ILN02071576

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