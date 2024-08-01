İLAN
T.C.
T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2023/483 Esas
Konu : İkinci Gaiplik İlanı hk.
GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve gaipliği istenen hakkında malumatı olan kimselerin bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/483 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınamaz ise Mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 14615579110
ADI SOYADI : MEHMET -
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : EMİŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1894
DOĞUM YERİ : ÇELTİK
Basın No: ILN02069450
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