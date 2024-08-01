FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 KARŞIYAKA MAHALLESİ YANSITICI MEVKİİ 441 - 14 ARSA 305,31 KONUT ALANI EMSAL:1,40 3 KAT 4.167.481,50 126.000,00 2 KARŞIYAKA MAHALLESİ KORDON MEVKİİ 546 - 13 ARSA 350,69 KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT 4.786.918,50 144.000,00 3 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 640 - 5 ARSA 351,01 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 5.266.000,00 158.000,00 4 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 640 - 6 ARSA 367,81 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 5.518.000,00 166.000,00 5 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 640 - 7 ARSA 330,07 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 4.952.000,00 149.000,00 6 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116 - 12 ARSA 393,10 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 2.359.000,00 71.000,00 7 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 117 - 7 ARSA 1.369,55 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 8.218.000,00 247.000,00

2-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Oto Galeri Dükkanları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) BİNA YAŞI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 1 4.500.000,00 135.000,00 2 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 1 4.500.000,00 135.000,00 3 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 1 4.500.000,00 135.000,00

3-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NO İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI m2 1 YILLIK KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KİRA SÜRESİ 1 FİNİKE KENT MEYDANI 45/6 NOLU DÜKKAN 7 225.000,00 100.000,00 TL Banka Teminat Mektubu 3 YIL 2 FİNİKE KENT MEYDANI 45/7 NOLU DÜKKAN 7 225.000,00 100.000,00 TL Banka Teminat Mektubu 3 YIL 3 FİNİKE KENT MEYDANI 45/8 NOLU DÜKKAN 7 225.000,00 100.000,00 TL Banka Teminat Mektubu 3 YIL 4 YENİ MAH. ŞERBETÇİ BULVARI TATLIÇAY KENARI NO:2 BÜFE ALANI 840 420.000,00 100.000,00 TL Banka Teminat Mektubu 3 YIL 5 YENİ HALK PAZARI 59/A NOLU DÜKKAN 48 74.500,00 ₺2.500,00 3 YIL 6 YENİ HALK PAZARI 62/A NOLU DÜKKAN 18 27.750,00 ₺1.000,00 3 YIL 7 YENİ HALK PAZARI 78 NOLU DÜKKAN 15 23.500,00 ₺1.000,00 3 YIL 8 YENİ HALK PAZARI 80 NOLU DÜKKAN 15 23.500,00 ₺1.000,00 3 YIL 9 YENİ HALK PAZARI 120 NOLU DÜKKAN 20 32.500,00 ₺1.000,00 3 YIL 10 FİNİKE SANAYİ İÇİ 38-1 NOLU DÜKKAN 20 17.000,00 ₺1.000,00 3 YIL 11 FİNİKE SANAYİ İÇİ 46 NOLU DÜKKAN 45 27.000,00 ₺1.000,00 3 YIL 12 FİNİKE SANAYİ İÇİ 51 NOLU DÜKKAN 35 21.000,00 ₺1.000,00 3 YIL 13 TURUNÇOVA KAPALI PAZAR YERİ A BLOK 4/L NOLU DÜKKAN 21 24.000,00 ₺1.000,00 3 YIL 14 TURUNÇOVA SANAYİ 42 NOLU DÜKKAN 61 33.000,00 ₺1.000,00 3 YIL 15 TURUNÇOVA SANAYİ 112 NOLU DÜKKAN 142 77.000,00 ₺2.500,00 3 YIL 16 TURUNÇOVA SANAYİ 123 NOLU DÜKKAN 111 60.000,00 ₺2.000,00 3 YIL 17 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/A Dükkan 25 12.500,00 ₺1.000,00 3 YIL 18 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/B Dükkan 25 12.500,00 ₺1.000,00 3 YIL 19 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/C Dükkan 25 12.500,00 ₺1.000,00 3 YIL

4- Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 10:00'da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (2.000,00 TL) en geç 14.08.2024 saat 17:00'ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.

6- Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanlarının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25'i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.

7- Kiralama Listesinin 1-4 sırasındaki gayrimenkullerin kiralama ihalesine katılabilmek için 31.12.2027 tarihine kadar geçerli Banka Teminat Mektubu ibraz edilmesi zorunludur.

8- Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak dükkanlar sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.

9- Kiralama Listesinin 1-3 sırasındaki FİNİKE KENT MEYDANI DÜKKANLARI için, faaliyet konusu olarak "ETRAFA DUMAN ve KOKU YAYAN, ÇEVRE SAĞLIĞI ve HİJYENİ TEHDİT EDEN IZGARA TARZI EKİPMAN KULLANAN İŞLETMELERE İZİN ve RUHSAT VERİLMEYECEKTİR."

10-Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6'sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,69 (0,00569) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.

11- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.

12- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

14- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar İhale Şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.

15- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.

16- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

17- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

18-İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.

İlgililere duyurulur.

Basın No: ILN02068767

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