İLAN T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Sayı : 2023/483 Esas

Konu : İkinci Gaiplik İlanı hk. İkinci Gaiplik İlanı hk. GAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve gaipliği istenen hakkında malumatı olan kimselerin bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/483 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınamaz ise Mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 14615579110

ADI SOYADI : MEHMET -

BABA ADI : İBRAHİM

ANA ADI : EMİŞE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1894

DOĞUM YERİ : ÇELTİK

Basın No: ILN02069450

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