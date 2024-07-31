TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

TAHDİTLİ VE TİCARİ (T) TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI PLAKA HAKKI SATIŞI

MADDE 1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 17-07-2024 Tarih ve 110 Sayılı kararı gereğince, 12 adet Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek yapılacaktır.

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

RUHSAT HAKKI İHALE KONUSU İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 2 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 3 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 4 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 5 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 6 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 7 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 8 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 9 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 10 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 11 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL 12 Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 14-08-2024 14:00 4.000.000,00(KDV HARİÇ) 120.000,00-TL

MADDE 3- İhale 14.08.2024 Çarşamba günü saat:14:00'dan itibaren Yaşar Okuyan Caddesi No:50 Termal adresinde, Belediye Encümeni tarafından Termal Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4- Şartname ve ekleri Gökçedere Mahallesi Yaşar Okuyan Caddesi No:50 Termal adresinde, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:00) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 500,00-TL(beşyüzlira) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek İstekliler;

İhaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması şartı aranır. Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak (Şoförler Odası Kaydı), oda kaydı bulunmayan isteklilerden Taahhütname yazısı. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Tahditli Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı ihalesine katılmak isteyenlerin) Yalova İl sınırları içerisinde en az 2 (iki) yıldır ikamet ediyor olmaları şartı aranır. Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak) veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış "Geçici Kimlik Belgesi" nin fotokopisi. Tebligat için Türkiye'de adres beyanı vermesi (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi). Vergi Dairesinden veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösteren belge. Termal Belediyesinden borcu yoktur yazısı Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları(Adli Sicil Kaydı İstenir). Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. Ehliyet Fotokopisi (B sınıfı sürücü belgesi). İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı taktirde Termal Belediyesi Ticari Tahditli "T" Plakalı Taksi İşletme Yönetmeliği hükümlerine uymayı Taahhüt ettiğine dair yazı. İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

MADDE 6- İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 13.08.2024 Salı günü mesai saati (17:00) bitimine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Gökçedere Mahallesi Yaşar Okuyan Caddesi No:50 Termal adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

MADDE 8- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 9- İhalede son sıradaki plaka hakkına birden fazla aynı teklif olması durumunda, 5.000,00 TL pey artırımlı olarak teklif uygulanacaktır.

MADDE 10- İhale Komisyonu (Termal Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

H. Sinan ACAR

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02069246

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