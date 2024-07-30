İLAN T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/3533 Esas

DAVALI : ÖZAY DALGIÇ-29351154606T.C. Kimlik numaralı

Davacı Nadir Nalbant aleyhine davacı ile davalıların müşterek malik oldukları İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi Gümüşpala Mevkii 36896 Ada, 21 Parsel'de kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası açılmıştır.

Adresiniz tespit edilemediğinden HMK.318.md.gereği cevap dilekçesi ile delillerinizi açıkça bildirmeniz, cevap dilekçesiyle savunmanın genişletilmesi/değiştirilmesi yasağının başlayacağı, HMK.317/2.md.uyarınca cevap süresinin 2 hafta olduğu, 150/2 md.göre taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yukarıda özetlenen davayla ilgili duruşma günü olan 04/10/2024, saat 10:25'da İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebliğ olunur.

Basın No: ILN02069619

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