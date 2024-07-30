KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Konya ili, Altınekin ilçesi, Akçaşar mahallesi, 4 cilt, 3hane ve 21BSN'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Ayşe'den olma, 10/09/1974 doğumlu, 13610605800T.C No'lu HATİCE ESEROĞLU'ndan yaklaşık 47 yıldan beri kendisinden haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla; Yukarıda kimliği yazılı ve yaklaşık 47 yıldan bu yana gaip olduğu bildirilen HATİCE ESEROĞLU'nun hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2023/4491 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.