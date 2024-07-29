T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2024/248 Esas Konu : Kamulaştırma İlanı KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Toroslar ilçesiMEVKİİ : Gözne mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 0 ada

PARSEL NO : 519 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ŞEMSETTİN SAĞIR-11423350290

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 519 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/248 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.01/07/2024

Basın No: ILN02068487

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