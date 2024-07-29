T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/251 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Çapar Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 480 Ada,

PARSEL NO : 1 Parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ETHEM GÜL-30847701112 MİRASÇILARI

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi,Çapar Mah. 480 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/251 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/06/2024

Basın No: ILN02067822

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