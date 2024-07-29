T.C. ISPARTA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/752 Esas 24/07/2024Konu : İLAN

İLAN

Mahkememizin 10/07/2024 tarih, 2022/752 esas, 2024/912 karar sayılı kararı ile;

Isparta ili Merkezilçesi Sav Mah/Köy cilt no:57 hane no:22 denüfusa kayıtlıBahattinve Hatice'denolma 02/08/1987 doğumlu, 32797739412 TC nolu, AHMETGÜL isimli şahsın MK. nun 32. Maddesi gereğinceGAİPLİĞİNE, Gaiplik kararının son haber alma tarihi olan 02/12/20215 tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurmasına, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olarak karar verildiği İLANOLUNUR.

Basın No: ILN02068859

#ilan.gov.tr