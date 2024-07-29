T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/438 Esas

DAVALI CENGİZ KORKUSUZ : Ergani/ DİYARBAKIR

Davacılar Adnan Atay, Murat Atay ve Sezai Atay tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil(Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Dahili Davalı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından dosyada mevcut Bilirkişi Raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, 2019 yılı kuru tarım arazisinin metre kare değer toplamının 3.906,10-TL olduğu, dava konusu taşınmazların 1984 yılı ve 2002 yılına ait hava fotoğraflarında ekili ve sürü alan olduğu, tarımsal faaliyette olduğu, imarı ihyaya muhtaç olmadığı, Dava konusu taşınmazların kadastro çalışma sınırlarının içerisinde kaldığı, her bir taşınmazın uzun yıllar boyunca toprak işleme yapıldığı, ekilip sürüldüğü, taşınmazın zemini yumuşak işlenebilir. ve taşlılık oranının az olduğu Tarımsal Mekanizasyona uygun olan taşınmazların, hava fotoğrafları sonucu zilyetlikle iktisap koşullarının gerçekleştiği bu nedenle imar ve ihya olgusu taşıdığı (imar ihya olgusu taşıyan tarımsal arazilerinden olduğu kanaatine varılmıştır. Rapora karşı 2 hafta içerisinde İtiraz ve beyan hakkının olduğu, duruşma gününün 19/09/2024 tarihi saat 09:15'e bırakıldığı ve Yukarıda belirtilen hususlar gereğince Bilirkişi Raporunun ve duruşma gününü bildirir davetiyenin tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Basın No: ILN02068962

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