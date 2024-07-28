İLAN

T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/67 ESAS

DAVACI : SEMRA ERBAY-15734386658 - 15 HEAVEN TREE CLOSE N1 2PW N1 2PW LONDRA / İNGİLTERE

VEKİLİ : Av. BARIŞ TAN - [16371-73083-45338] UETS

DAVALI : PATRICK CHRISTOPHER OREILLY-

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme durusma günü:25/09/2024 günü saat:10:30 olarak belirlenmiş olup " Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur" İLAN OLUNUR. 04/07/2024

Basın No: ILN02068489

#ilan.gov.tr