T.C.
ISPARTA
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/752 Esas 24/07/2024Konu : İLAN
İLAN
Mahkememizin 10/07/2024 tarih, 2022/752 esas, 2024/912 karar sayılı kararı ile;
Isparta ili Merkezilçesi Sav Mah/Köy cilt no:57 hane no:22 denüfusa kayıtlıBahattinve Hatice'denolma 02/08/1987 doğumlu, 32797739412 TC nolu, AHMETGÜL isimli şahsın MK. nun 32. Maddesi gereğinceGAİPLİĞİNE, Gaiplik kararının son haber alma tarihi olan 02/12/20215 tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurmasına, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olarak karar verildiği İLANOLUNUR.
Basın No: ILN02068859
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