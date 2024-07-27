İ L A N T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI HAFRİYAT MALZEMESİ SATIŞI İHALE İLANI

1-İstanbul İli, Sancaktepe İlçe sınırları dahilinde Sancaktepe Şehir Hastanesi proje alanı içerisinde temsili Y:685495 X:4540345 koordinatlı alanda bulunan malzeme ihale ile satılacaktır.

2-İhale Şartname ve Ekleri; Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) ücretsiz şekilde alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir. Ayrıca http://www.istanbul.gov.tr/yikob web adresinden de görülebilir.

3-İhale Yeri: Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu

Tarih ve Saati:07.08.2024 saat 10:00' da,

Usulü:2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi ve müteakip maddeleri gereğince açık teklif

4-a) Tahmin Edilen Bedel : 5.426.665,51 TL + KDV

b) Geçici Teminat Miktarı : 162.799,97-TL

5-İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler;1)Şartnamede belirtildiği şekli ile İhale Geçici teminatı ve Teklif mektubu, 2) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi, 3)Islak imzalı; posta adresi, varsa elektronik posta adresi (KEP,UETS), telefon numarası, e-mail beyanı, 4) Vekaleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri5)2886 sayılı yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütnameye ek olarak,

Gerçek Kişi ise;1) TC Kimlik Fotokopisi, Noter tasdikli imza sirküleri, Yasal ikametgah belgesi, 2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odasında kayıtlı olduğunu gösteren belge,

Tüzel Kişi ise;1)Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden(Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil Gazetesi, 3) Yönetim Kurulu İmza Sirküleri, 4) Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilci noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak Girişim ise; Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.(her bir ortağın kendisine ait belgeler)

İle ihaleye başvurabilir.

6-Teklifler, yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü-Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna(Kat:4),07.08.2024 günü, saat 10:00' a kadar verilebilir. Posta ile gönderilecek belgeler ihale saatinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02068015

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