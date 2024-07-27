T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/380 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/380 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçe , SÜTLÜCE Mahalle/Mevki , 2751 Ada No , 14 Parsel No , 16/100 Arsa Payı , 226,76 Yüz Ölçümü , Çatı Arasında Yaşam Mahalli olan Mesken Nitelikli 2.Normal Kat-9 Numaralı Bağımsız Bölümün 2/3 Hissesi.

Adresi : Sütlüce Mahallesi, Uzun Bayır Sokak,No:12 Daire:9 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 19/01/1998 Tarih ve 210 yevmiye numarası ile ıslah imar planı uygulamalarında genel olarak hatalar vardır. 24/02/2010 tarih ve 1476 yevmiye numarası ile otoprak bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 21/07/2010 tarih ve 6288 yevmiye numarası ile yönetim planı bulunmakta olup, diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:54 Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:54 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:54

24/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02067701