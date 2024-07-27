T.C. BAKIRKÖY 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/105 Esas

DAVALI : BASSAM SUNBULI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil, Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile alperen Mimarlık arasında "İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi,Adnan Kahveci Mah.Harbiye Cd. No:13 Asmalı Park Konaklarındakaim ;tapunun 1505 ada, 7 parselinde kayıtlı E Blok1. Kat 9 numaralı taşınmazın 150.000,00 TL bedelle satışı konusunda 15/04/2013 tarihli sözleşme ile anlaşıldığını, diğer davalıların takyidat listesinde yer almaları nedeni ile takyidatlardan arınmak kaydı ile tapu iptali ve tescil davasında davalı olarak husumet yöneltildiğini, Alperen Mimarlığın üstlendiği edemi yerine getirmediğini, müteahhit firmanın tapu devrini, tapu devir tarihi olan 01/09/2015 tarihinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğini, bu taahhüdünü yerine getirmediğini, tapunun devri konusunda müvekkilini sürekli oyaladığını, müvekkilinin taşınmaz bedelinin tamamını ödediğini, müvekkiline satışı vaad edilen taşınmazın üzerinde ipotek ve çok sayıda haciz olduğunu, icra dosyasında haciz alacaklısı İsmail Duran' ın taşınmazın satışını talep ettiğini, müvekkilinin tapu tescil işlemi gerçekleştirilmeyen taşınmazı için 03/04/2023 tarihinde satış günü verildiğini, müvekkili ile Alperen Mimarlık arasındaki satım sözleşmesinin taşınmazın üzerine haciz işlenmesinden çok önce imzalandığını, bu nedenlerle; İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi,Adnan Kahveci Mah.Harbiye Cd. No:13 Asmalı Park Konaklarındakaim ;tapunun 1505 ada, 7 parselinde kayıtlı E Blok1. Kat 9 numaralı taşınmazın davalı Alperen Mimarlık Proje İnşaat Yapı Endüstrimühendislik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti adına kayıtlı olantapu kaydının iptali ile üzerindeki takyidatlardan ari olarak müvekkilimiz adına tescil edilmesini, erditli talep olarak müvekkilce ödenen taşınmaz bedelinin denkleştiri adalet ilkesi gereği uyarlanarak taşınmazın karar tarihine en yakın rayiç değerinin tespit edilerek ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile müvekkilimize ödenmesine karar verilmesini, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesinitalep ve dava etmiştir.

Davalı BASSAM SUNBULI herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı veduruşma tutanağının tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın 20/11/2024 günü saat 11:50'de yapılmasına karar verilmiştir.

"HMK' nun 317/2 ve 318. maddelerine göre, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini cevap dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesin sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu" hususu tarafınıza ihtaren tebliğ olunur.

Eki: Tensip tutanağı, dava dilekçesi ve 30/03/2023 tarihli Ara Karar Tutanağı, 25/06/2024 tarihli duruşma tutanağı davalı BASSAM SUNBULI' ye İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02068591

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