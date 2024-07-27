T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/416

KARAR NO : 2024/572

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2024 tarihli ilamı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK 191/1,6, 53. 54 maddeleri gereği 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen sanık;

-Tuncay ve Çiçek oğlu, 24/12/1990 KEÇİÖREN doğumlu, ÇORUM, ALACA, Kuzkışla mah/köy nüfusunda kayıtlı ÇAĞATAY DEMİR'e:

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02068015

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