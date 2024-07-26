İLAN

T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/395 Esas

DAVALILAR : 1- MERT ÖZCAN ERİŞ. Tuncay ve Canan oğlu 03/07/1991 doğumlu 29362929002 TC Kimlik nolu

Davacı Koray Ersözlü tarafından dava konusu İstanbul Silivri Ortaköy mah. Silivri Cad. Mevkii 3882 ada 17 ve 18 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın mümkün ise aynen taksim suretiyle değil ise satış suretiyle giderilmesi talepli, Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/09/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı H.M.K.'nun147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02066772

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