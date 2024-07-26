T.C. OF ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2009/1 (Kapatılan Of SCHM)

KARAR NO : 2013/23 (Kapatılan Of SCHM)

İLAN

Kapatılan Of Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/1 esas sayılı dava dosyasına konu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sanık ZURAB DAVITADZE (Enver ve Nurgüzel oğlu, 1956 Gürcistan doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda 09/05/2013 tarihli ve 2009/1 esas 2013/23 karar sayılı kararı ile;

''…1- SanıkZurab Davıtadze'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunuişlemiş olduğu sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 Türk Ceza Kanunu'nun5560 sayılı yasa ile değişik 191/2. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE HÜKMOLUNMASINA,

2- Sanığa 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince rehberlik edecek bir uzman kişinin görevlendirilmesine ve uzmanın denetimli serbestlik şube müdürlüğünce belirlenmesine, uzman tarafından üçer aylık sürelerle rapor düzenlenerek mahkememize gönderilmesine,

3- Bir yıl süreyle 5237 Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE devam olunmasına,

4-TCK'nın 191/5 maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbirine uygun davranması halinde sanık hakkında açılan kamu davasını düşürülmesine, aksi takdirde davaya devam edilerek hüküm verileceğinin sanığaİHTARINA (ihtarat yapılamadı)

5- Adli Emanetin 2008/72 Esas sırasında kayıtlı,4 gram esrar maddesininTCK'nin 54. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

6 - 1tebligat gideri 4.50 TL, 4 müzekkere gideri 7,75 TL, 2 tercüman ücreti 370,00 TL olmak üzere toplam 382,25 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair, sanığın yokluğunda kararın tebliğindenitibarenyasal 7 günlük süre içerisinde, mahkememize dilekçe sunulması veya zabıt katibine beyanda bulunmak, tutanak tutulmak ve tutanak hakime onaylatılmak sureti ile Of Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde, itiraz yoluaçık olmak üzere karar verildi. 09/05/2013…'' şeklindekarar verilmiş olup , gıyabında verilen kararın sanığın adresinin yurtdışı olması ve yurt dışı tebligat işlemi yapılmaya çalışıldığı halde sonuç alınamaması nedeniyle tebliğ edilememişolup

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmişsayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle itiraz yasa yolu açık olmak üzere istinafa kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.19/07/2024

Yazı İşleri Müdürü 144996 Hakim 233876

Basın No: ILN02068094

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