T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İ L A N

Esas no: 2023/13 Esas 05/07/2024 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Malatya İli YazıhanİlçesiKömüşhanMahallesinde bulunan 425, 426 ve 142 nolu taşınmazlar arasında kalan yaklaşık 12.000 m2'lik taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

Davacı Davalı Dava: ALİ YAMANDAĞ 1-HAZİNE 2-MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3-YAZIHAN BELEDİYESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Davacı, dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02067089

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