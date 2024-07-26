T.C. İSTANBUL ANADOLU 4 .SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

Dosya : 2022/6 Tereke

Muris AZER ŞAHİN (T.C. 34528491118)

Yukarıda ad ve soyadı yazılı muris terekesine ait mal varlığının tasfiye giderlerini karşılamadığı anlaşıldığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 25.000 TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI ilan olunur.

Basın No: ILN02066731

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