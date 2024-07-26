T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/240 Esas

KARAR NO : 2023/1207

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2023 tarihli ilamı ile sanık MAHDI LOTFI (Mohammadhassan ve Sakine oğlu, 1983 İRAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.07.2024

Basın No: ILN02067387

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