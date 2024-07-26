T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/192 Esas

KARAR NO : 2024/274

Mahkememizin 25/04/2024 tarihli ilamı Ristem ve Arzihan oğlu, 1992 Makedonya d.lu. BASHKIM BAJRAMI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.07.2024

Basın No: ILN02067780

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