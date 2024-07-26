T.C. EDİRNE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN

DOSYA NO : 2023/329 Esas - KARAR NO : 2023/678

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 141/1 maddesi gereğince 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan ve cezası 1 yıl süre ile ertelenen Othmane ve Latife oğlu, 1979 Tunus doğumlu Yahya Ben Tayyeb tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 22/07/2024

Basın No: ILN02067635

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