Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2022/15194 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/15194 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46789 Ada, 5 Parsel, Zemin Kat 3 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satılığa çıkartılmıştır. Yapı Kullanma İzin Belgesi : Bulunmamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri Kuzeybatı-güneybatı ve ön cephelidir. Proje uyarınca ve halihazırda, antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir. Proje uyarınca ve halihazır faydalı (net) alanı 107 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje uyarınca ve halihazır balkonlar dahil net alanı 121 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje uyarınca ve halihazırda brüt alanı 138 m2 olarak tespit edilmiştir.3+1 mimari formdadır. Keşif tarihi itibariyle boş olup kullanılmamaktadır.

Adresi : Bağlıca Mah. Çakmaklıtaş Caddesi No:5/3 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.321,00 m2

Arsa Payı : 185/7321

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:0.7, Yençok:18 kattır.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 11:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02067815

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