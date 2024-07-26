Örnek No:55* T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/54 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi HUZUREVLERİ M. 5024 Ada 14 Parsel no.da tapu kayıtlı B Blok / 5.Kat /-/ 5 B.B.No.lu Mesken Niteliğinde, tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır.

Taşınmazın Özellikleri:Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 4/C yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde, ayrık nizamda, bodrum kat + zemin kat + 10 normal kat olmak üzere 12 katlı olarak inşa edilmiştir. Mimari projesine göre, bodrum katta sığınak, hidrofor, kapalı otopark, zemin katta; apartman giriş holü, 4 adet işyeri, 1 ve 10 normal katın her birisinde 1 er adet mesken olmak üzere toplam 14 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir.

Bina, Alparslan Türkeş Bulvarının batı cephesinde, Barış Manço Bulvarının ~250 m kuzeyinde, Turgut Özal Bulvarının ~550 m güneyinde, Türkmenbaşı Bulvarının ~900 m doğusunda yer almaktadır.

Bahçe girişinde kontrollü giriş bulunmaktadır. Binaya kuzey cepheden zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binaya ait 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi akrilikli dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama camlı kapı, giriş holü ve merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplı olup korkuluğu demir imalat, duvar ve tavanları plastik boyalıdır. Bina bakımlı durumda olup onarıma ihtiyacı bulunmamaktadır.

Değerlemesi yapılan mesken binanın 5. normal katında, bina girişine göre üst tarafta yer almakta olup 4 cephelidir.

Mesken net ~141,00 m2, brüt ~160,00 m2 olup antre, hol, salon, mutfak, 3 oda, banyo, wc, iklimlendirme odası ve 4 adet balkon eki hacimlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmaz iç mekan özellikleri olarak; kuru hacimlerin tamamında zeminler laminat parke kaplama, antre, mutfak, oda ve balkon hacimlerinde zeminler seramik kaplama, duvarlar saten boyalı tavanlar plastik boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik üzeri ek demir panjur kapı, iç kapılar ahşap doğramadır. Dairede pencereler PVC mamül olup, mutfak tezgahı mermer, mutfak dolapları hazır imalattır. Taşınmazda ısınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.

Adres: Huzurevleri Mah. 77155 Sokak, No:1, Aksen Apt., B Blok, K:5, D:5 Çukurova/ADANA

Yüzölçümü : 1.532,00 m2

Arsa Payı : 42/1532

İmar Durumu: Bilirkişi raporu ile "Ayrık Nizam-Konut Alanı-Taks:0.40-E:2.40" olduğu tespit olunmuştur. Taşınmaz Yapı Ruhsat Tarihi: 26/01/1996 Sayı 4/9

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki gibidir. İrtifak; Taşınmaz Üzerinde; Planında olduğu vechi ile Çukurova Elektrik A.Ş.lehine irtifak hakkı 14/05/1970-3962" beyanı mevcuttur. Tedaş 17.Bölge Müdürlüğü, 1050403 sayılı yazı ile "haklarımızın korunması koşulu ile satışında sakınca görülmemek- tedir." bildirilmiştir. Şerhle birlikte tescil edilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 14:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, YÜREĞİR İlçesi HAVUTLU M. 222 Ada 1 Parsel no.da tapuya kayıtlı, Bağ.Böl.Nitelik: ARSA, 1/2 ve 1/2 payolmak üzere tam pay olarak taşınmazın tamamı satılacaktır.

Taşınmazın Özellikleri:Değerlemesi yapılan taşınmaz Arsa vasıflı olup geometrik olarak dikdörtgen benzeri bir formda, topoğrafik olarak düz bir arazi yapısındadır. Değerlemesi yapılan taşınmaz batı ve kuzey cepheden yerinde henüz açılmamış imar yolları bulunmaktadır.

Arsa, Mecit Serçe Caddesi'nin ~100 m. batı cephesinde, Karataş Bulvarının ~400 m batısında yer almaktadır.

Değerlemesi yapılan taşınmaz üzerinde 1 adet 65 m2 alanlı betonarme bina temeli bulunmakta olup keşif günü yapılan gözlemlerde inşaat çalışmalarının devam etmediği görülmüştür.

Değerlemesi yapılan taşınmaz üzerinde yer alan inşaatın %20 inşaat seviyesine sahip olduğu tespit edilmiş olup, yapı sınıfı 3-A olarak belirlenmiştir. Söz konusu binada temel ve subasman kotu tabliyeleri dökülerek yaklaşık 3 m. Boyunda 9 adet kolon inşa edilip üzerine 1. Normal katın döşeme tabliyesi dökülmüş ve bu seviyede inşaat çalışmaları durdurulmuş olduğu gözlemlenmiştir.

Değerlemesi yapılan taşınmaz üzerinde yer alan bina temelinin %20 inşaat seviyesine sahip olduğu tespit edilmiş olup, yapı sınıfı 3-A olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılı Ağustos ayında Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Birim Maliyetleri Tablosu dikkate alınarak taşınmaz üzerinde yer alan bina temelinin yapı birim maliyetinin 7.500 TL/m2 olarak değerlendirilmiş olup halihazırda %20 inşaat seviyesine sahip olması sebebi ile 7.500 TL/m2 x 0,20 (inş.sev.)= 1.500 TL/m2 birim değeri takdir edilmiştir.

Adres: Mecit Serçe Caddesi'nin 100 m. batı cephesinde Havutlu Mah. 222 ada 1parsel Yüreğir/ADANA

Yüzölçümü : 612,51 m2

İmar Durumu: Yüreğir Belediye Başkanlığı 1438 sayılı yazı ile "..Adana ili, Yüreğir ilçesi, D-400 Karayolu Güneyi 4.Planlama Bölgesi yaklaşık 1.750 ha Alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Yüreğir Belediye Meclisi'nin 6/6/2022 tarihli ve 37 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/09/2022 tarih ve 211 kararı ile onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda bahsi geçen parsel Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve İmar Yolu olarak görülmektedir. Taşınmaz ve çevresinde yapılan imar uygulaması Adana 2.İdare Mahkemesi'nin 17/10/2017 tarih ve 2016/554 Esas no.lu 2017/1080 K.N.kararı ile iptal edilmiştir." 2265 sayılı yazı ile "yapı ruhsat kaydına rastlanılmamıştır" bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.322.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki gibidir. İrtifak, Taşınmaz üzerinde; "H-Beyannamesinde gösterildiği şekilde 451 m2.lik kısımda telden 3 m.aşağısına kadar bina yapmamak ağaç dikmemek kaydı ile Çukurova Elektrik A.Ş.lehine irtifak hakkı vardır. 16/11/1987-6047" beyanı mevcuttur. Tedaş 17.Bölge Müdürlüğü, 1050394 sayılı yazı ile "haklarımızın korunması koşulu ile satışında sakınca görülmemektedir." bildirilmiştir. Şerhle birlikte tescil edilecektir.

Beyan, Taşınmaz üzerinde; "imar düzenlenmesine alınmıştır. 22/07/2013-11888" Beyanı mevcuttur.

Beyan, Taşınmaz üzerinde: "3194 Sayılı Kanunun 32.Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır. Yüreğir Belediyesi 06/10/2023-47515" Beyanı mevcuttur. 8728 sayılı cevabı yazı ile "borç bilgisi bildirilmiştir."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02067132

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