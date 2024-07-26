KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer İrtifak Alanı Kamulaştırılacak Alan Malik Bilgileri 2024/353 Kütahya Merkez Akpınar Köyü 126 ada,7 parsel (3.236,96 m² yüzölçümlü tarla) 1.453,98m² 8,87m² Nezire ATA ve müşt. 2024/355 Kütahya Merkez Akpınar Köyü 126 ada 4 parsel (2282,31 m² yüzölçümlü tarla) 387,54m² - Ayşe MEMİŞOĞLU ve müşt. 2024/357 Kütahya Merkez Akpınar Köyü 126 ada,33 parsel ( 81.257,45 m² yüzölçümlü tarla) 6.614,64m² 20,94 m² Yusuf SAĞDIÇ vemüşt. 2024/365 Kütahya Merkez KırgıllıMahallesi 3101 ada 535 parsel(2.978,37 m² yüzölçümlü tarla) 608,58m² - Bilal IŞIKLI 2024/367 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 532 parsel (8.378,23 m² yüzölçümlü tarla) 1361,36m² 12,01 m² YusufDeğirmen 2024/369 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 556 parsel (951,70 m² yüzölçümlü tarla) 240,76m² - Hasan AY 2024/371 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 577 parsel (1498,56 m² yüzölçümlü tarla) 60,71m² - Müveddet KARABACAK 2024/373 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 585 parsel (1790,20 m² yüzölçümlü tarla) 38,45m² - Ali KAYA 2024/375 Kütahya Merkez Seydiköy Mahallesi 101 ada 86 parsel (625303 m² yüzölçümlü tarla) 755,16m² - Emeti GÜLTEKİN 2024/377 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 568 parsel (2257,81 m² yüzölçümlü tarla) 582,27m² - Mustafa AYDIN ve müşt. 2024/379 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 536 parsel (2967,22 m² yüzölçümlü tarla) 408,72m² 11,26m² Mustafa ÖZCURA ve müşt. 2024/381 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 837 parsel (1585,57 m² yüzölçümlü tarla) 213,09m² - Gökhan KUKUÇ ve müşt. 2024/383 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 934 parsel (2.145,93 m² yüzölçümlü tarla) 178,55m² - Özlem DÖNMEZ ve müşt. 2024/385 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1011 parsel (3324,88 m² yüzölçümlü tarla) 261,70m² - Mehmet KURU ve müşt. 2024/387 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1010 parsel (7.075,33 m² yüzölçümlü tarla) 1.241,51m² - Nebahat DÜLGER ve müşt 2024/389 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 835 parsel (2431,31 m² yüzölçümlü tarla) 263,97m² 6,81m² Özge ALTINDAĞ ve müşt. 2024/391 Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 628 parsel (4.471,31 m² yüzölçümlü tarla) 454,44m² - Emeti SARAY ve müşt.

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, Duruşmanın 10/10/2024 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02066291

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