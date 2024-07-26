GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/106 Esas KARAR NO : 2024/96

Davacılar AHMET UÇAN ve HALİL İBRAHİM KALKAN ile davalı SERDAR GÖKKAYA arasında Mahkememizde görülen Gebze 5.Noterliği'nin 08/05/2017 tarih, 10467 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geriye etkili olarak feshi davasında; Mahkememizin 2023/106 Esas sayılı dosyasından verilen 2024/96 Karar sayılı, 29/03/2024 tarihli gerekçeli kararı ile;"1-Davanın KABULÜ ile; Gebze 5.Noterliği'nin 08/05/2017 tarih, 10467 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geriye etkili olarak FESHİNE,

2-Nisbi karar harcı 1.940,00 TL'den peşin harç 179,90 TL ve tamamlama harcı 305,10 TL'nin toplamı 485,00 TL'nin mahsubu ile eksik 1.455,00 TL harcın kararın davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,

3-Davacı tarafça ödenen 179,90 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç ve 305,10 TL tamamlama harcı toplamı olan 664,90 TL'nin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

4-Davacı tarafça harç dışında yapılan 25.859,25 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

5-Yargılama sonucunda ve re'sen yapılacak gider olmadığı takdirde, gerekirse re'sen yapılacak gider de mahsup edilmek ve HMK m.333 düzenlemesi gözetilmek suretiyle avansın kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

Dair davacıların yüzlerine karşı aleni olarak yapılan yargılama sonunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/03/2024"

Gerekçeli kararın davacılara tebliğ edildiği, davalı Serdar GÖKKAYA'ya gerekçeli kararın ilanen tebliği ile tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu tebliğ mahiyetinde olmak üzere ilan olunur. 26/06/2024