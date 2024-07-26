BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/243 Esas İLAN

Davacı Coşkun Özcan ile davalılar, Nuriye Kendir, Şaban Korkmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasında;

Davacı vekili dava dilekçesind; Davalı Şaban'ın sevk ve idaresindeki, davalı Nuriye adına kayıtlı34 ESM 668 plakalı araç ile müvekkilinin maliki olduğu 34 TGD 31 plakalı araç arasında08.07.2023 tarihinde maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, davalı sürücünün kazanın oluşumunda %100 kusurlu olduğunu, müvekkiline ait araçta toplamda 39.026,22 TL hasar oluştuğunu, müvekkilinin ticari amaçlarla kullandığı aracının serviste kaldığı süre boyunca kullanamadığını beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak belirsiz alacak davası olarak şimdilik 10,00 TL araç mahrumiyet bedeli/ticari kazanç kaybı bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı NURİYE KENDİR'in adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, NURİYE KENDİR'in iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ve delillerini sunması, aksi takdirde vazgeçmiş sayılacağının ihtaratına, cevap süresinin ilan tarihinden 7 gün sonra başlayacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02067060

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