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UŞAK DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 00:01 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 00:09
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 00:09
UŞAK DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR
Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup, ad ve soyadları ile ünvanları aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim edilen ödeme emirleri adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 106.maddeleri gereğince ilgililerin adet sahifeden ibaret iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günden itibaren başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmemeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adresi bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeş günün sonunda ilan edilmiş sayılacağı ve ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı,ödeme emirleri için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Manisa Vergi Mahkemesine dava açılabileceği ilan olunur.
Yahya ATLI
Vergi Dairesi Müdürü
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Dönemi Vergi Resim Harç veCezanın Kodu Ana Takip Dosya No Vergi Resim Harç veCezanın Aslı
5390024520 DAVUT KAYMAZ(SERANOVA SERAMİK .A.ŞT.)K.TEM KPS KAYDI YOK 2023 0003 2024031366Uam0000002 6.086.325,95
5390024520 DAVUT KAYMAZ(SERANOVA SERAMİK .A.ŞT.)K.TEM KPS KAYDI YOK 2022 0003 2024031366Uam0000001 2.249.080,12

Basın No: ILN02066739

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