Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2022/3076 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3076 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, 653 Ada, 2 Parsel, C2/117. Normal/-/31 Nolu Bağımsız bölüm mevcut ana binanın 7.normal katında yer alan daire, onaylı mimari projesine göre antre, koridor, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle 105,26m2 net (süpürülebilir), 120m2 brüt alana sahiptir. Aynı proje dahilinde yer alan emsal dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyolarda duvarlar tavana kadar fayans kaplı, armatür ve vitrifiye, mutfaklarda ise ahşap mutfak dolapları mevcut, daire giriş kapısı çelik giriş kapılı, doğrama aksamı ise PVC doğrama ve ısıcamlıdır.

Adresi : Atakent Mahallesi, Fulya Evleri Sitesi, 234. Sokak C2/11 Blok No:31Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 105,26 m2

İmar Durumu : 07.11.2010-14.08.2012 – 13.02.2013-26.07.2013-24.07.2018 – 21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notunun 2.maddesi hükümlerine haiz, E:1.60, yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:04

22/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02066071

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