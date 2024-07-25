T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYANO: 2021/724 Esas

KARAR NO: 2024/446

-İ L A N-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdosyada, hırsızlık suçundan sanık Abdulrahman oğlu 31/08/2000 Tunusdoğumlu, Ghada Bejaouı hakkında verilen mahkumiyet hükmünün tebliğinin mümkün olmadığı,sistemde kayıtlı adresinin bulunmadığı,tebligatın kendisine diğer yollarla tebliği mümkün olmadığından, 7201sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddesi uyarınca gerekçeli karara ilişkin hüküm özetinin ve yine sanık hakkında beraat kararı verilmesi talebini içeren Cumhuriyet savcısının istinaf talebi ilgilinin bilgisine emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Hırsızılk suçundan sanıkGhada Bejaouı hakkında, 4 yıl 2 ay hapis cezası ve TCK.nın 53/1-a-b-c-d-e maddelerindeki kısıtlılık kararlarının uygulanmasına hükmedildiği.

Sanık hakkında beraat kararı verilmesi hususunda Cumhuriyet savcısının istinaf talebinde bulunduğu.

Gerekçeli karara ait hüküm özetininilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibarensanık tarafından iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, mahkememiznezdinde istinafyasa başvurusu yolu açık olduğuna, mahkumiyet hükmüne ilişkin karar istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞOLUNUR.22/07/2024

Basın No: ILN02066302

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